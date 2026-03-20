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Piazza Affari: perdite consistenti per Moltiply Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: perdite consistenti per Moltiply Group
Si muove in perdita il broker online per i mutui alle famiglie, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,28% sui valori precedenti.
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