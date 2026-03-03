Milano
10:42
44.586
-3,66%
Nasdaq
2-mar
24.993
+0,13%
Dow Jones
2-mar
48.905
-0,15%
Londra
10:42
10.519
-2,42%
Francoforte
10:42
23.861
-3,15%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 10.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Comparto utility in Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari
Comparto utility in Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
03 marzo 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sul
settore utility italiano
, che continua la giornata a 52.856,25 punti, in forte calo del 4,56%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: netto calo registrato dal comparto utility in Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto utility in Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Utilities - Ss
-3,65%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: performance negativa per il comparto utility in Italia
Perde il comparto utility in Italia sul mercato di Piazza Affari
Piazza Affari: brusca correzione per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: spinge in avanti il comparto utility in Italia
Piazza Affari: balza in avanti il comparto utility in Italia
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto