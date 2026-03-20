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New York: balza in avanti ONEOK

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti ONEOK
Apprezzabile rialzo per il fornitore di servizi midstream energetici negli Stati Uniti, in guadagno del 3,22% sui valori precedenti.
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