New York: nuovo spunto rialzista per Workday
(Teleborsa) - Avanza il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Workday più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Workday mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 130,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 138,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 125,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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