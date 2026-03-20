New York: nuovo spunto rialzista per Workday

(Teleborsa) - Avanza il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Workday più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Workday mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 130,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 138,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 125,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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