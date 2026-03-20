New York: rosso per Caterpillar
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra, con una flessione del 2,52%.
La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Caterpillar suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 663,1 USD con tetto rappresentato dall'area 686,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 655.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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