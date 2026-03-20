New York: rosso per Caterpillar

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra , con una flessione del 2,52%.



La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Caterpillar suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 663,1 USD con tetto rappresentato dall'area 686,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 655.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```