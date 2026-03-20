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New York: scambi in positivo per ONEOK

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per ONEOK
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di servizi midstream energetici negli Stati Uniti, che avanza bene del 3,18%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ONEOK rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di ONEOK è in rafforzamento con area di resistenza vista a 92,11 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 89,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 94,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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