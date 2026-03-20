New York: scambi in positivo per ONEOK

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di servizi midstream energetici negli Stati Uniti , che avanza bene del 3,18%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ONEOK rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di ONEOK è in rafforzamento con area di resistenza vista a 92,11 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 89,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 94,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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