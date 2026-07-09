Milano 17:35
52.382 +1,09%
Nasdaq 19:06
29.701 +1,53%
Dow Jones 19:06
52.506 +0,30%
Londra 17:35
10.472 -0,16%
Francoforte 17:35
25.118 +0,89%

New York: scambi negativi per Intercontinental Exchange

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Intercontinental Exchange
Retrocede il gestore delle borse regolamentate di materie prime e prodotti finanziari, con un ribasso del 3,74%.
Condividi
```