Milano
17:35
52.382
+1,09%
Nasdaq
19:06
29.701
+1,53%
Dow Jones
19:06
52.506
+0,30%
Londra
17:35
10.472
-0,16%
Francoforte
17:35
25.118
+0,89%
Giovedì 9 Luglio 2026, ore 19.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: scambi negativi per Intercontinental Exchange
New York: scambi negativi per Intercontinental Exchange
Migliori e peggiori
,
In breve
09 luglio 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Retrocede il
gestore delle borse regolamentate di materie prime e prodotti finanziari
, con un ribasso del 3,74%.
Condividi
Leggi anche
Intercontinental Exchange scambia in rosso a New York
New York: giornata depressa per Intercontinental Exchange
New York: peggiora Intercontinental Exchange
New York: scambi negativi per Iron Mountain
Titoli e Indici
Intercontinental Exchange
-3,67%
Altre notizie
New York: scambi negativi per Dow
New York: scambi negativi per JP Morgan
Londra: scambi in positivo per InterContinental Hotels Group
New York: scambi negativi per Visa
New York: scambi negativi per Apple
New York: scambi negativi per Autodesk
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto