New York: scambi negativi per Honeywell International
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature industriali, che presenta una flessione del 2,84% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Honeywell International è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Honeywell International suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 219,9 USD con tetto rappresentato dall'area 227,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 217,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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