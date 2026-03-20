New York: scambi negativi per Honeywell International

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature industriali , che presenta una flessione del 2,84% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Honeywell International è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Honeywell International suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 219,9 USD con tetto rappresentato dall'area 227,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 217,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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