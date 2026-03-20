New York: sell-off per Seagate Technology

(Teleborsa) - A picco l' azienda americana attiva nel settore storage , che presenta un pessimo -5,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 431,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 402,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 459,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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