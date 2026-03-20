Milano 17:35
42.841 -1,97%
Nasdaq 19:34
23.917 -1,80%
Dow Jones 19:34
45.597 -0,92%
Londra 17:45
9.918 -1,44%
Francoforte 17:37
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Petrolio a 98,11 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 98,11 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 98,11 dollari per barile alle 19:30.
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