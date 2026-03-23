Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo

La giornata del 22 marzo chiude piatta per il CABLE, che riporta un -0,15%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3247. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3413. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3171.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)