Milano 14:24
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Dow Jones 20-mar
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Londra 14:24
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo

A picco il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con un pessimo -2,01%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nasdaq Composite, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21.370,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22.202,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21.093.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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