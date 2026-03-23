Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo
A picco il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con un pessimo -2,01%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nasdaq Composite, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21.370,3. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22.202,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21.093.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)