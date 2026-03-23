Crolla a Francoforte Nordex

(Teleborsa) - Pressione su Nordex , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,71%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Nordex mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 44,03 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 42,65. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 45,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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