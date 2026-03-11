Nucleare, delegazione parlamentare francese visita impianti ENEA-newcleo

(Teleborsa) - I Centri di Ricerca ENEA di Casaccia e Brasimone
diventano un modello
da osservare: una delegazione di parlamentari francesi
ha visitato le due facility dell’Agenzia, incluse le infrastrutture dedicate allo sviluppo di reattori raffreddati a piombo liquido realizzate da newcleo
nell’ambito della collaborazione con ENEA.
Accompagnati da ricercatori e ingegneri di ENEA e newcleo, i membri della delegazione hanno potuto vedere da vicino
le principali infrastrutture di ricerca
presenti nei due centri. Presso il Centro Ricerche Casaccia (Roma)
sono stati visitati i reattori di ricerca TRIGA RC-1 e RSV TAPIRO
, nonché la facility di irraggiamento gamma CALLIOPE
, mentre al Centro Ricerche Brasimone (Bologna)
la delegazione ha visitato le infrastrutture CORE, CAPSULE e OTHELLO
per la ricerca sui sistemi nucleari raffreddati a piombo liquido.
La visita è stata organizzata da ENEA e newcleo
per l’Ufficio parlamentare per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche del Parlamento francese
(OPECST).
"Questa visita ci ha consentito di approfondire il lavoro di ricerca e sviluppo condotto in Italia nel campo dei reattori avanzati", ha dichiarato Stéphane Piednoir
, presidente dell’OPECST, organismo del Parlamento francese incaricato di fornire ai legislatori analisi scientifiche indipendenti su temi tecnologici e scientifici complessi, aggiungendo "le infrastrutture e le competenze di ENEA e newcleo rappresentano un contributo significativo al progresso scientifico e tecnologico europeo nel campo dei reattori avanzati in grado di chiudere il ciclo di combustibile e testimoniano l’importanza della cooperazione tra istituzioni pubbliche di ricerca e industria".
Alla delegazione hanno partecipato Stéphane Piednoir
(senatore, Les Républicains e presidente OPECST), Gérard Leseul
(deputato, Parti Socialiste e vicepresidente OPECST), David Ros
(senatore, Parti Socialiste e vicepresidente OPECST), Maxime Amblard
(deputato, Rassemblement National), Emeric Salmon
(deputato, Rassemblement National) e Michael Weber
(senatore, Parti Socialiste).