Nucleare, delegazione parlamentare francese visita impianti ENEA-newcleo

(Teleborsa) - Idiventano unda osservare: unaha visitato le due facility dell’Agenzia, incluse le infrastrutture dedicate allo sviluppo dinell’ambito della collaborazione con ENEA.Accompagnati da ricercatori e ingegneri di ENEA e newcleo, i membri della delegazione hanno potutole principalipresenti nei due centri. Presso il Centro Ricerchesono stati visitati i, nonché la facility di irraggiamento gamma, mentre al Centro Ricerchela delegazione ha visitato le infrastruttureper la ricerca sui sistemi nucleari raffreddati a piombo liquido.La visita è stataper l’Ufficio parlamentare per la valutazione delle(OPECST)."Questa visita ci ha consentito di approfondire il lavoro di ricerca e sviluppo condotto in Italia nel campo dei reattori avanzati", ha dichiarato, presidente dell’OPECST, organismo del Parlamento francese incaricato di fornire ai legislatori analisi scientifiche indipendenti su temi tecnologici e scientifici complessi, aggiungendo "le infrastrutture e le competenze di ENEA e newcleo rappresentano un contributo significativo al progresso scientifico e tecnologico europeo nel campo dei reattori avanzati in grado di chiudere il ciclo di combustibile e testimoniano l’importanza della cooperazione tra istituzioni pubbliche di ricerca e industria".Alla delegazione hanno partecipato(senatore, Les Républicains e presidente OPECST),(deputato, Parti Socialiste e vicepresidente OPECST),(senatore, Parti Socialiste e vicepresidente OPECST),(deputato, Rassemblement National), E(deputato, Rassemblement National) e(senatore, Parti Socialiste).