Milano 12:04
47.213 +0,09%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 12:04
10.828 +0,20%
Francoforte 12:03
25.231 +0,22%

Fiducia economia Unione Europea in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia economia Unione Europea in febbraio
Unione Europea, Fiducia economia in febbraio pari a 98,3 punti, in calo rispetto al precedente 99,3 punti (la previsione era 99,8 punti).
