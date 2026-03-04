Energia, Enea: a Casaccia un nuovo impianto di separazione idrogeno/metano

(Teleborsa) - ENEA
ha realizzato al Centro Ricerche Casaccia (Roma) un impianto pilota per separare i componenti delle miscele
che contengono idrogeno e metano, utilizzando una tecnologia a membrana. Allestito in un container, questo prototipo per il cosiddetto deblending è una delle unità innovative da integrare nell’Hydrogen Demo Valley
, in corso di realizzazione nello stesso Centro ricerche nell’ambito di "Mission Innovation"
, il programma di cooperazione internazionale per accelerare l’innovazione nelle tecnologie per la decarbonizzazione.
Nato nel quadro delle attività di Ricerca di Sistema Elettrico dalla collaborazione di ENEA con SIAD e Tecno Project Industriale TPI
(società del gruppo SIAD), l’impianto può essere utilizzato facilmente su scala industriale. La tecnologia a membrana è adatta ad essere impiegata per il Power-to-Methane
, ovvero il sistema per produrre metano sintetico dal surplus di energia rinnovabile, che apre la strada a nuove opportunità di utilizzo dell’idrogeno.
"Il ruolo dell’idrogeno quale vettore energetico estremamente flessibile, in grado di interconnettere diversi sistemi energetici, è oggi diffusamente riconosciuto", commenta il ricercatore ENEA Alberto Giaconia, responsabile del Laboratorio Idrogeno e nuovi vettori energetici all’interno del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili (TERIN-DEC-H2V).
L’idrogeno può essere distribuito attraverso la rete gas in diverse forme: idrogeno puro oppure in miscela con altri ga
s, tra cui il metano, tradizionalmente utilizzati nelle reti gas (attualmente l’idrogeno può essere immesso nella rete del gas naturale fino a percentuali pari al 2% in volume). "Dunque, risulta funzionale all’intero sistema energetico poter disporre di tecnologie flessibili e sostenibili per separare e recuperare l’idrogeno da miscele gassose, rendendolo così puro per i vari usi finali", conclude Giaconia.