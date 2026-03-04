Energia, Enea: a Casaccia un nuovo impianto di separazione idrogeno/metano

(Teleborsa) -ha realizzato al Centro Ricerche Casaccia (Roma) unche contengono idrogeno e metano, utilizzando una tecnologia a membrana. Allestito in un container, questo prototipo per il cosiddetto deblending è una delle unità innovative da integrare nell, in corso di realizzazione nello stesso, il programma di cooperazione internazionale per accelerare l’innovazione nelle tecnologie per la decarbonizzazione.Nato nel quadro delle(società del gruppo SIAD), l’impianto può essere utilizzato facilmente su scala industriale. La tecnologia a membrana è adatta ad essere impiegata per il, ovvero il sistema per produrre metano sintetico dal surplus di energia rinnovabile, che apre la strada a nuove opportunità di utilizzo dell’idrogeno."Il ruolo dell’idrogeno quale vettore energetico estremamente flessibile, in grado di interconnettere diversi sistemi energetici, è oggi diffusamente riconosciuto", commenta ilL’idrogeno può essere distribuito attraverso la rete gas in diverse forme:s, tra cui il metano, tradizionalmente utilizzati nelle reti gas (attualmente l’idrogeno può essere immesso nella rete del gas naturale fino a percentuali pari al 2% in volume). "Dunque, risulta funzionale all’intero sistema energetico poter disporre di tecnologie flessibili e sostenibili per separare e recuperare l’idrogeno da miscele gassose, rendendolo così puro per i vari usi finali", conclude Giaconia.