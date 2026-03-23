Francoforte: movimento negativo per Aroundtown
(Teleborsa) - Rosso per Aroundtown, che sta segnando un calo del 3,75%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aroundtown più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Aroundtown segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,18 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,24. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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