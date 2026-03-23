Francoforte: movimento negativo per Aroundtown

(Teleborsa) - Rosso per Aroundtown , che sta segnando un calo del 3,75%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aroundtown più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Aroundtown segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,18 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,24. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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