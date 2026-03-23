Francoforte: positiva la giornata per Symrise

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di aromi e profumi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.



Lo scenario su base settimanale di Symrise rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Symrise , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,74 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 72,24. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 66,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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