Francoforte: scambi in positivo per Symrise

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di aromi e profumi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,51%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Symrise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,01%, rispetto a +3,86% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La tendenza di breve di Symrise è in rafforzamento con area di resistenza vista a 82,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 80,45. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 83,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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