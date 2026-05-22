Francoforte: nuovo spunto rialzista per Symrise

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di aromi e profumi , con una variazione percentuale del 2,37%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Symrise rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Symrise rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 80,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 78,61. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 81,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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