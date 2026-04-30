Francoforte: in calo Symrise

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di aromi e profumi , che presenta una flessione del 2,54% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Symrise subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Tecnicamente, Symrise è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 74,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 75,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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