Francoforte: risultato positivo per Adidas

(Teleborsa) - Avanza il produttore di calzature sportive , che guadagna bene, con una variazione del 2,02%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Adidas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,94%, rispetto a -3,41% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Analizzando lo scenario del leader europeo dell'abbigliamento sportivo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 131,1 Euro. Prima resistenza a 140,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 126.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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