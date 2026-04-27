Francoforte: brillante l'andamento di Adidas

(Teleborsa) - Avanza il produttore di calzature sportive , che guadagna bene, con una variazione del 2,02%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Adidas , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo evidenzia un declino dei corsi verso area 137,4 Euro con prima area di resistenza vista a 139,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 135,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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