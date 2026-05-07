Francoforte: balza in avanti Adidas

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di calzature sportive , che avanza bene del 2,70%.



La tendenza ad una settimana di Adidas è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 153,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 150,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 156,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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