Francoforte: balza in avanti Adidas

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di calzature sportive , che avanza bene dell'1,83%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Adidas rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 154,4 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 151,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 157.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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