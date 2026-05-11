Francoforte: in calo Adidas

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di calzature sportive , che mostra un decremento del 2,11%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Adidas rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 145,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 143. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 147,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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