Francoforte: risultato positivo per Hochtief
(Teleborsa) - Avanza la big tedesca delle costruzioni, che guadagna bene, con una variazione del 2,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,63%, rispetto a -2,45% del MDAX).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 412,1 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 374,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 351,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```