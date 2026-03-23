Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Delivery Hero , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.



L'andamento di Delivery Hero nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,97. Il peggioramento di Delivery Hero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```