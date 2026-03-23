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Francoforte: scambi in positivo per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Delivery Hero
Scambia in profit Delivery Hero, che lievita del 2,32%.
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