Francoforte: violenta contrazione per Evotec

(Teleborsa) - Scende sul mercato Evotec , che soffre con un calo del 4,75%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evotec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Evotec rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,052 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,151. Il peggioramento di Evotec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,012.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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