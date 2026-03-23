Francoforte: violenta contrazione per Evotec
(Teleborsa) - Scende sul mercato Evotec, che soffre con un calo del 4,75%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evotec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Evotec rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,052 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,151. Il peggioramento di Evotec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,012.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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