Gerresheimer scambia in rosso a Francoforte
(Teleborsa) - A picco la società di packaging, che presenta un pessimo -9,07%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,15%, rispetto a -6,02% del MDAX).
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di contenitori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,55 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,19. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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