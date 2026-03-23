Gerresheimer scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - A picco la società di packaging , che presenta un pessimo -9,07%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,15%, rispetto a -6,02% del MDAX ).





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di contenitori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,55 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,19. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```