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Leonardo sale al 100% di GEM Elettronica

Difesa, Finanza
Leonardo sale al 100% di GEM Elettronica
(Teleborsa) - Leonardo annuncia l'acquisizione dell’intero capitale di GEM Elettronica, salendo dal 65% al 100%. L’operazione consente a Leonardo di rafforzare e completare l’offerta di radar e sistemi per applicazioni Navali e Costiere grazie alla piena integrazione del portafoglio prodotti.

Con un fatturato di oltre 45 milioni di euro nel 2025, GEM si concentra sullo sviluppo e la produzione di sistemi di navigazione, situational awareness, sensori radar, sensori optronici e inerziali utilizzati nel dominio navale militare e nella sorveglianza costiera.
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