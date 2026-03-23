Leonardo sale al 100% di GEM Elettronica

(Teleborsa) - Leonardo annuncia l'acquisizione dell’intero capitale di GEM Elettronica, salendo dal 65% al 100%. L’operazione consente a Leonardo di rafforzare e completare l’offerta di radar e sistemi per applicazioni Navali e Costiere grazie alla piena integrazione del portafoglio prodotti.



Con un fatturato di oltre 45 milioni di euro nel 2025, GEM si concentra sullo sviluppo e la produzione di sistemi di navigazione, situational awareness, sensori radar, sensori optronici e inerziali utilizzati nel dominio navale militare e nella sorveglianza costiera.

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