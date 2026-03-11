Piazza Affari: performance negativa per Leonardo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che mostra un decremento del 3,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leonardo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor italiano nel settore Difesa
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Leonardo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 61,77 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 59,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 63,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)