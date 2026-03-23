Londra: mette il turbo Croda International
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società chimica inglese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,03%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Croda International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Croda International mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,07 sterline con area di resistenza individuata a quota 27,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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