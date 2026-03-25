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Londra: mette il turbo Croda International
Migliori e peggiori
,
In breve
25 marzo 2026 - 09.50
Rialzo per la
società chimica inglese
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,81%.
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