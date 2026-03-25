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Londra: mette il turbo Croda International

Migliori e peggiori, In breve
Londra: mette il turbo Croda International
Rialzo per la società chimica inglese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,81%.
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