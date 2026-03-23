Londra: scambi al rialzo per Weir Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,61%.



Il movimento di Weir Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di Weir Group evidenzia un declino dei corsi verso area 26,39 sterline con prima area di resistenza vista a 28,29. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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