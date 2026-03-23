Londra: scambi al rialzo per Weir Group
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,61%.
Il movimento di Weir Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di breve periodo di Weir Group evidenzia un declino dei corsi verso area 26,39 sterline con prima area di resistenza vista a 28,29. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```