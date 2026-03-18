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Londra: positiva la giornata per Weir Group

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Weir Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che avanza bene del 2,45%.

La tendenza ad una settimana di Weir Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,95 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,57. Il peggioramento di Weir Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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