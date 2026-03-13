Londra: scambi negativi per Weir Group

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che tratta con una perdita del 2,96%.



L'andamento di Weir Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,65 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,09. Il peggioramento di Weir Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



