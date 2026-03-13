Londra: scambi negativi per Weir Group
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che tratta con una perdita del 2,96%.
L'andamento di Weir Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,65 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,09. Il peggioramento di Weir Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
