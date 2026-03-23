New York: calo per United Health
(Teleborsa) - Sottotono la big delle assicurazioni sanitarie, che passa di mano con un calo del 2,09%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Health, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico dell'assicuratore sanitario mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 265,8 USD con area di resistenza individuata a quota 277,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 261,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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