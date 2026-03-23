New York: in forte denaro ASML Holding

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,68%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ASML Holding rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico di ASML Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.361,3 USD con area di resistenza individuata a quota 1.409,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.330,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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