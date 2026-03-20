New York: ARM Holdings sale verso 139,1 USD

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società tech inglese che progetta chip , che tratta in rialzo del 4,03%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ARM Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di ARM Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 139,1 Dollari USA e primo supporto individuato a 131,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 146,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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