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Londra: perdite consistenti per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: perdite consistenti per Fresnillo
Ribasso scomposto per il leader mondiale dell'argento, che esibisce una perdita secca del 3,98% sui valori precedenti.
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