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Piazza Affari: perdite consistenti per NewPrinces

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: perdite consistenti per NewPrinces
Ribasso scomposto per il gruppo agroalimentare italiano, che esibisce una perdita secca del 4,51% sui valori precedenti.
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