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Parigi: brusca correzione per STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 09.50
Ribasso scomposto per il
microchip-maker italo-francese
, che esibisce una perdita secca del 3,82% sui valori precedenti.
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