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Parigi: brusca correzione per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brusca correzione per STMicroelectronics
Ribasso scomposto per il microchip-maker italo-francese, che esibisce una perdita secca del 3,82% sui valori precedenti.
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