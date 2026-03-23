Parigi: movimento negativo per Safran

(Teleborsa) - Rosso per la società ingegneristica , che sta segnando un calo del 2,91%.



La tendenza ad una settimana di Safran è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della multinazionale francese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 271,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 276,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 269,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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