Parigi: si concentrano le vendite su Safran

(Teleborsa) - Pressione sulla società ingegneristica , che tratta con una perdita del 2,30%.



La tendenza ad una settimana di Safran è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 326 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 320,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 318,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```