Piazza Affari: andamento negativo per Juventus

(Teleborsa) - Retrocede la società operante nel settore del calcio professionistico , con un ribasso del 2,60%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Juventus rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Juventus mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,008 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,04. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,992.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```