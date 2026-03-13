Piazza Affari: andamento rialzista per Juventus

(Teleborsa) - Balza in avanti la società operante nel settore del calcio professionistico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di Juventus segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,107 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,187. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,053.



