Milano 11:29
44.416 -0,09%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:29
10.287 -0,18%
Francoforte 11:29
23.500 -0,38%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Safilo

Apprezzabile rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.
