Piazza Affari: rosso per Juventus
(Teleborsa) - Retrocede la società operante nel settore del calcio professionistico, con un ribasso dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Juventus evidenzia un declino dei corsi verso area 1,981 Euro con prima area di resistenza vista a 2,043. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,961.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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